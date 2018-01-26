РИАМО - 26 янв. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 16 уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата в президенты страны Павла Грудинина на выборах-2018, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Зарегистрировать уполномоченных представителям по финансам кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 16 человек», - говорится в проекте постановления ЦИК.

Решение о регистрации уполномоченных представителей поддержано членами комиссии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.