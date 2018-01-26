РИАМО – 26 янв. Банк «Возрождение» уменьшил ставки по ипотечным кредитам для молодых врачей, учителей, ученых и уникальных специалистов - участников программы правительства Московской области «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке теперь составит 9,5% годовых, на вторичном – 9,95%. Ранее ставка составляла 9,9% и 10,25% соответственно», - говорится в сообщении.

Банк «Возрождение» является партнером министерства строительного комплекса Московской области в реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.

По условиям соципотеки правительство Подмосковья компенсирует участнику программы полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной выплаты. Заемщик выплачивает банку только проценты по кредиту.

За период действия программы, которая стартовала в 2016 году, 727 высококвалифицированных специалистов области получили возможность улучшить свои жилищные условия.