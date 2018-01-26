РИАМО - 26 янв. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 10 уполномоченных представителей политической партии «Добрых дел», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Зарегистрировать уполномоченных представителей политической партии «Партия «Добрых дел», которая выдвинула кандидата на должность президента РФ Екатерину Викторовну Гордон, 10 человек», - значится в постановлении ЦИК.

Решение о регистрации уполномоченных представителей единогласно поддержали члены комиссии.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.