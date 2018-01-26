РИАМО - 26 янв. С приходом циклона с северо-запада Европы в ближайшие дни в столичном регионе пойдет снег и потеплеет до плюс 1 градуса, ожидается ветер до 17 метров в секунду, сообщил РИАМО в пятницу директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С западной Европы, с северо-запада Европы в центр европейской России перемещается область низкого давления, уже сегодня погода изменилась. По мере приближения центра циклона будет низкая облачность и осадки. Сейчас опять возвращается период потепления», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что с пятницы погода в Московском регионе будет ветреная - порывы ветра будут достигать 13-17 метров в секунду.

«Мы сейчас находимся на восточной периферии циклона. В Москву теплый воздух придет по мере приближения циклона, с каждым днем будет теплеть. Если завтра температура будет днем около минус 4-6 градусов, то 28 января - уже около минус 2-4 градусов», - отметил Вильфанд.

В понедельник, 29 января, в столичном регионе температура воздуха будет от нуля до минус 2 градусов. Во вторник, 30 января, температура днем местами поднимется до плюс 1 градуса.

«Во все эти дни, начиная с воскресенья, будет выпадать снег. Нельзя сказать, что это будет сумасшедший снегопад, но это все равно будет снег. Несмотря на то, что температура будет около нуля, осадки ожидаются в виде снега», - добавил Вильфанд.

Он также отметил, что в начале следующей недели ожидается понижение атмосферного давления.