РИАМО - 26 янв. Центральная избирательная комиссия, а также региональные избиркомы подготовят список требований и рекомендаций к организаторам школьных референдумов, чтобы мероприятия не помешали россиянам голосовать за кандидатов в президенты РФ 18 марта, сообщила в ходе заседания ЦИК РФ в пятницу глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Одновременно с ними в ряде регионов РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, планируется провести школьные референдумы, на которых будут решать вопросы, касающиеся функционирования образовательных учреждений.

«Мы не вмешиваемся, но мы не позволим, чтобы эти хорошие инициативы, если они будут плохо подготовлены, помешали волеизъявлению граждан. Мы подготовим жесткие требования, со своей стороны», - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что на протяжении многих лет велась продуктивная работа по обеспечению всего необходимого для проведения выборов, в том числе для голосования маломобильных граждан.

«Ничего не должно мешать главному событию 18 марта - выборам президента. Если вдруг в каком-либо здании будет проходить подобный референдум, необходимо сформировать жесткие требования, чтобы процесс голосования не был нарушен», - сказала Памфилова.

Глава ЦИК обратилась к коллегам в регионах страны, чтобы они также взаимодействовали с организаторами школьных референдумов, донесли до них требования, которые будут сформулированы в ближайшее время. Памфилова подчеркнула, что необходимо предотвратить путаницу и столкновение потоков людей, учесть вопросы безопасности.