РИАМО - 26 янв. Остановку автобуса №497 у станции метро «Проспект Вернадского» в Москве перенесут на новое место с 27 января, в этот день всех пассажиров на новой остановке будут угощать чаем и кофе, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

С 27 января место посадки в автобус по маршруту №497 у метро «Проспект Вернадского» при следовании в сторону микрорайона Переделкино Ближнее будет совпадать с остановкой автобусов №810 и №830, следующих в район Ново-Переделкино, и будет находиться у выхода из подземного перехода в сторону улицы Удальцова на расстоянии менее 30 метров от станции метро «Проспект Вернадского». Изменения позволят пассажирам использовать смежные маршруты и ожидать автобусы в одном месте.

«Раздача кофе и чая будет организована у нового места посадки в автобус по маршруту №497 у метро «Проспект Вернадского» при следовании в сторону района Ново-Переделкино. Мы надеемся, что, если на новом месте пассажира угостят кофе и покажут, где теперь остановка, это поднимет настроение», - отметил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов отметил, что раздача напитков будет организована таким образом, чтобы не мешать пассажиропотоку и движению автомобилей и общественного транспорта.

«Стол с напитками будет стоять у южного вестибюля станции метро «Проспект Вернадского» с 9 до 18 часов 27 января, на новой остановке автобуса №497 при следовании в сторону микрорайона Переделкино Ближнее, у выхода из подземного перехода в сторону улицы Удальцова, около памятника Юрию Гагарину», - пояснил Павлов.

Высадка пассажиров при следовании маршрута №497 из микрорайона Переделкино Ближнее будет производиться в прежнем месте, у входа на станцию метро «Проспект Вернадского».

Информация об изменении с указанием нового места остановки на маршрут №497 будет размещена на остановках по пути его следования.