РИАМО - 26 янв. Подписи, собранные за выдвинутого кандидата в президенты РФ Екатерину Гордон, могут поступить в ЦИК в течение дня в пятницу, сообщила в ходе заседания глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Журналистка Екатерина Гордон в октябре прошлого года объявила о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России.

«Мы предполагаем, что сегодня один из выдвинутых кандидатов предлагает принести первые подписи - Екатерина Викторовна Гордон. В обед или после обеда мы ее ждем. Обращаю внимание СМИ на такой этап предвыборной кампании», - сказала Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.