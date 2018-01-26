РИАМО - 26 янв. Инспекторы эконадзора проводят расследование по факту замора рыбы в нагульных прудах рыбокомбината в подмосковном Егорьевске, которое, по предварительным данным, произошло из-за сброса в реку неочищенных стоков с местного предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора отобрали пробы воды в реке Цне в черте городского округа Егорьевск. Поводом для проверки с участием сотрудников городской прокуратуры стали многочисленные обращения жителей и администрации округа, а также руководителей Егорьевского рыбокомбината «Цна» о сбросе в реку неочищенных сточных вод, который привел к замору рыбы в нагульных прудах», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сброс произошел с производственной площадки ООО «Санпласт», которое занимается приемом и переработкой пластиковых отходов, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По факту загрязнения водного объекта возбуждено дело об административном правонарушении. По данным лабораторных исследований будет рассчитан ущерб водному объекту, который предъявят нарушителю к возмещению вместе с административным штрафом.