РИАМО - 26 янв. Неизвестный украл автомобиль Mitsubishi Pajero стоимостью более 1,5 миллионов рублей в подмосковных Люберцах, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть обратился мужчина с сообщением о том, что в городском округе Люберцы, улица Воинов Интернационалистов от дома неизвестный похитил автомашину Mitsubishi Pajero 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,52 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.