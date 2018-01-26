РИАМО - 26 янв. Все билеты на сеансы фильма «Смерть Сталина», у которого министерство культуры РФ ранее отозвало прокатное удостоверение, раскупили в столичном театре «Пионер», сообщил РИАМО в пятницу сотрудник кинотеатра.

«Все билеты до 3 февраля уже раскуплены», - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте кинотеатра, фильм будут показывать каждый день. Есть утренние и вечерние сеансы. После 3 февраля сеансов больше нет.

Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50-100 тысяч рублей, следует из КоАП РФ. Повторное нарушение такого типа влечет штраф в 100-200 тысяч рублей или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.

Министерство культуры РФ сообщило, что проверит информацию СМИ о факте показа кинофильма без прокатного удостоверения и в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.