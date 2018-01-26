РИАМО - 26 янв. Производитель детских кондитерских изделий «Бастион М.С.» расширит свой склад, расположенный в промзоне «Коломенское» на юге Москвы, пристройку оформят в фирменных цветах компании, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитекктуры.

«Производитель детских кондитерских изделий «Бастион М.С.» расширяет свой склад на улице Котляковской: существующее здание обзаведется пристройкой в фирменных цветах товарного знака «Холодок», под которым, в частности, производится знаменитое драже», - отмечается в сообщении.

Склад расположен в промышленной зоне «Коломенское» по адресу: улица Котляковская, владение 3, строение 13. Существующее здание имеет П-образный объем площадью около 17 тысяч квадратных метров, а на небольшом участке между «ногами» буквы П появится новая пристройка площадью порядка 1,7 тысячи квадратных метров.

«Заказчик изначально хотел, чтобы цветовая гамма здания ассоциировалась с производством, поэтому в качестве основных цветов проектировщики ООО «Межрегиональный проектный центр» выбрали синий, белый и красный тона», - добавляется в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, торгово-производственная сфера продолжает развиваться и соблюдает правила, установленные городом.

«Архитектурно-градостроительное решение на этапе формирования и планирования позволяет определить главные технико-экономические показатели, а также стилистические, композиционные и колористические характеристики объекта. В данном случае проект корректно позволяет расширить существующий склад», – отметил Кузнецов.