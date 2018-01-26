РИАМО - 26 янв. В подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota Camry стоимостью 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД обратился мужчина с сообщением о том, что в Красногорске, улица Заводская от дома неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.