РИАМО - 26 янв. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве четырех налетчиков, совершивших разбойное нападение на директора кафе и его знакомого, а также отобравших у них 2,2 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО и оперативники ОМВД России по району Северное Медведково совместно с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что злоумышленники на улице Молодцова в Москве похитили директора кафе и его знакомого, перевезли их на легковом автомобиле в район Южное Медведково, где отобрали у мужчин 2,2 миллиона рублей под угрозой применения оружия, а потом скрылись. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

«Сотрудникам полиции удалось установить личности четырех участников преступления и задержать их. Ими оказались граждане трех государств в возрасте от 38 до 42 лет. У подозреваемых изъяты макеты автоматов АК-47 и часть похищенных денег и вещей», - уточнила официальный представитель ведомства.

По ее словам, следственный отдел ОМВД России по району Северное Медведково возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния», - добавила Волк.