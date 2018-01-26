РИАМО - 26 янв. Мужчину, который подозревается в убийстве своих знакомых и поджоге их дома, задержали в подмосковном Королеве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы города Королева 23 января поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина, а также на придомовой территории обнаружены тела трех человек. Согласно данным проведенной судебно-медицинской экспертизы, на телах погибших обнаружены множественные телесные повреждения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области совместно с ОУР УМВД России по городскому округу Королев по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отделение мужчина 1969 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».