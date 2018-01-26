РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 янв. В пятницу утром в квартире дома №62 по Октябрьскому проспекту в Люберцах произошел пожар, в результате происшествия погиб мужчина, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарно-спасательной части №27 Люберец Андрей Галошин.

Сигнал о пожаре поступил в 7:30 в пятницу. Жильцы пятого этажа пожаловались на дым, который поднялся в квартиру по стояку.

«По прибытию пожарных внешних признаков горения не было. На месте работало звено газодымозащитной службы, которое обнаружило очаг тления в квартире на втором этаже. Там же было найдено тело мужчины 1955 года рождения», – сказал Галошин.

Он уточнил, что ликвидация пожара была объявлена в 7:55. В результате пожара обгорели личные вещи и мебель на площади семи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.