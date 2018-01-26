РИАМО - 26 янв. В Подмосковье внедряют современные технологии в сфере учета энергоресурсов, в частности, в 2017 году свыше 27 тысяч абонентов начали пользоваться счетчиками газа Smart GSM, которые позволяют передать данные о потреблении энергоресурса в автоматическом режиме, а также воспользоваться функцией автоплатежа, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2017 году в регионе более 27 тысяч абонентов установило «умные» приборы учета газа с возможностью дистанционной передачи данных. Среди ключевых преимуществ счетчиков Smart GSM – дистанционная передача показаний в газовую компанию, а также возможность подключения услуги «автоплатеж». четчики Smart GSM оснащены удобным дисплеем и отличаются высокой энергоэффективностью – ресурса встроенной батареи хватает на 10 лет», - отмечается в сообщении.

Как отметил Пестов, установка таких счетчиков, помимо прочего, способствует повышению безопасности.

«Счетчики оснащены встроенными запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при обнаружении утечки в газопроводе. Кроме того, смарт-счетчики в автоматическом режиме передают данные о поломках, утечках и других нештатных ситуациях в газовую компанию в целях предотвращения возможного пожара или взрыва», – подчеркнул Пестов.

В свою очередь глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков отметил, что большинство установленных смарт-счетчиков передает данные посредством GSM-связи.

«В этом году «Мособлгаз» начал тестировать приборы учета, передающие информацию по протоколу LoRaWAN - энергоэффективной сети дальнего радиуса действия. В третьем квартале 2018 года планируется приступить к установке новых приборов учета», – сказал Голубков.

В настоящее время внедрение дистанционной передачи данных по инновационным технологиям LoRaWAN и NB IoT стало мировой практикой. По такому протоколу работают приборы Smart LoRa – это счетчики газа с возможностью отправки показаний по радиоканалу с низким энергопотреблением, высокой помехоустойчивостью и дальностью радиосигнала до 15 километров на открытой местности и до 4 километров в городе.