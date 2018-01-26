РИАМО - 26 янв. Неизвестный в Москве в ходе ссоры сломал своему оппоненту ногу, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой помощи мужчины с диагнозом: открытый перелом правой голени, алкогольное опьянение, который был госпитализирован в травматологическое отделение.

«Пострадавший пояснил, что по адресу: Ленинградское шоссе, дом 13, корпус 2, неизвестный в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ногой нанес ему удар в область правой голени, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.