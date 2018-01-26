РИАМО - 26 янв. В 2017 году в новой Москве ввели в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья, при этом спрос на квартиры в новостройках вырос за прошлый год в полтора раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В 2017 году на новых территориях было введено в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Из них почти 1,2 миллиона квадратных метров составило многоэтажное жилье, еще 200 тысяч – малоэтажное и индивидуальное жилье. <…> Аналитика говорит о том, что за год спрос на квартиры в наших новостройках вырос в полтора раза», - сообщил руководитель департамента Владимир Жидкин.

По оценкам специалистов департамента развития новых территорий Москвы, в 2018 году объем введенной недвижимости может составить порядка 1,5 миллионов квадратных метров.

«Для жилищного строительства в ТиНАО этого вполне достаточно. На конец декабря 2017 года в реализации в новой Москве находилось 11 тысяч квартир в новостройках. Если посмотреть динамику за три-четыре года, она покажет стабильность этого показателя», - добавил Жидкин.

Кроме того, по его словам, в 2017 году в новой Москве также выросла доля ипотечных сделок. В 2016 году она составляла 39%, в 2017 году – уже 47%.

«Вместе с этим показателем растет и доля молодых покупателей квартир в новостройках ТиНАО. Нас это не может не радовать, как раз для них мы и создаем в ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина десятки тысяч новых рабочих мест ежегодно», - уточнил Жидкин.

Кроме того, на всех территориях Москвы в 2017 году был установлен рекорд по продажам квартир именно в новостройках, рынок вырос в 1,5 раза при подешевевшей ипотеке.