РИАМО - 26 янв. Полицейские задержали в подмосковном городском округе Люберцы женщину, у которой нашли и изъяли около 100 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на одной из автобусных остановок, расположенных на Октябрьском проспекте, задержана 22-летняя уроженка Тульской области, подозреваемая в незаконном хранении наркотических средств», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, при личном досмотре у злоумышленницы обнаружен и изъят свёрток с камнеобразным серым веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином общим весом около 100 граммов.

В отношении задержанной следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.