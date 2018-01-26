РИАМО - 26 янв. Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета мужчины у железнодорожного путепровода на юге Москвы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 25 января 2018 года у железнодорожного путепровода вблизи Варшавского шоссе в Москве обнаружены скелетированные останки мужчины. По предварительным данным, смерть наступила более года назад.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

Она уточнила, что для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.