«Владимир Высоцкий для всех — это уже член семьи. Этот праздник отмечают по всей стране, каждый город, каждый спектакль отмечает юбилей Высоцкого. Очень хочется дать понять, что Высоцкий современный и сейчас, и в современной обработке, и в классической, и в роке, и в рэпе он актуален. Чем он отличается от современных рэперов? Тех, кого любит молодежь. Тексты Высоцкого в этом ритме спокойно может потеснить современных рэперов. Я буду петь в роковой аранжировке», — сказал журналистам Безруков перед спектаклем.