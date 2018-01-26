РИАМО - 26 янв. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 4,3 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он пояснил, что в полицию обратился мужчина, проживающий в поселении Сосенское в поселке Коммунарка, с сообщением о краже автомобиля от дома по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома 105 по улице Александры Монаховой поселка Коммунарка неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 4,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».