РИАМО – 26 янв. В России установили четыре новых ГОСТа: для красной икры, сливочного масла, гречки и риса, в них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам, в течение трех лет они будут действовать в тестовом режиме, пишет в пятницу газета «Известия».

«В России появилось четыре новых ГОСТа. Это стандарты повышенного качества для производства лососевой икры, сливочного масла, гречки и риса. Документ подготовили в Роскачестве и уже утвердили в Росстандарте. Приказ об утверждении предварительных ГОСТов подписан замглавы Росстандарта Антоном Шалаевым 28 декабря 2017 года (есть у «Известий»)», - говорится в статье.

Из документа следует, что с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. Но с начала весны 2021 года после апробации на рынке перейдут в статус постоянно действующих. В ГОСТах, в частности, описаны характеристики продукции, которым она должна соответствовать. Также в стандартах отражены ранее не использовавшиеся методы проверки продуктов.

Как уточняется издание, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя, так называемого джуса, - 5% от конечного продукта. Сейчас эта характеристика никак не регламентируется. Ужесточились и требования к содержанию соли в икре — максимум 5%, сейчас допустимо до 7%. Плюс к этому для анализа качества рыбной продукции в новом стандарте предусмотрено использование методов определения последовательности ДНК. Эта процедура позволяет точечно и достоверно установить вид рыбы.

ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их должно быть не менее 99,7% в продукции. При этом другой параметр — сорная примесь должна составлять не более 0,2% в упаковке. Изготовителям гречки придется соблюдать требования по кислотному числу жира, которое свидетельствует о свежести продукта. Кроме того, ГОСТ ограничивает и долю испорченных ядер — не более 0,1% от всего объема. Также вводится полный запрет на наличие плесени в упаковке с товаром, уточняется в материале.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.

«В последние несколько лет правительство разными способами борется с фальсифицированной пищевой продукцией на рынке. В молочной отрасли, например, ее доля составляет более 10%. Для решения этой проблемы, в частности, вводятся значительные штрафы за изготовление поддельных товаров. Появление стандартов повышенного качества станет еще одной мерой, призванной вытеснить подделки с прилавков», - заключает газета.