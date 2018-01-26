РИАМО - 26 янв. Врачи оценивают состояние воспитанников школы-интерната в подмосковной Электростали, поступивших с отравлением, как стабильное, всего в медучреждении осталось шестеро детей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

В школе-интернате №1 Электростали 25 января произошел случай отравления детей. Всего в учреждении обучаются 136 воспитанников. 23 и 24 января школу посещали 106 учащихся. Медперсонал осмотрел 93 человека и выявил 16 больных, 13 из которых были госпитализированы в инфекционное отделение ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница».

«По состоянию на 9:30 26 января в больнице остаются шестеро детей. Один – помещен в изолятор школы-интерната», - сказала Мишонова.

По ее словам, состояние у всех детей стабильное, ухудшений нет.