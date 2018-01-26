РИАМО - 26 янв. Проверку организовали в Москве по факту обнаружения тела женщины с многочисленными ссадинами на лестничной площадке жилого дома, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Кантемировская, дом 16, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на лестничной площадке 15-го этажа дома по указанному адресу с множественными ссадинами головы обнаружен труп женщины, смерть которой наступила около двух часов назад», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.