РИАМО - 26 янв. Неизвестные мошенническим путем получили от мужчины более 138 миллионов рублей, обменяв на поддельные купюры иностранной валюты, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

«От менеджера, поступило сообщение о том, что по адресу: улица Верхняя Радищевская, дом 13, в помещении организации он производил обмен российских рублей в сумме 138,6 миллиона рублей на евро, в результате чего неизвестным мошенническим путем у него были похищены денежные средства», - сказал собеседник агентства.

По его словам, было установлено, что неизвестные путем обмана, под предлогом проведения валютных операций, не намереваясь и не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, получили 138,6 миллиона рублей, передав взамен денежные средства в сумме 4 тысяч евро и муляж, имитирующий денежные средства, на общую сумму 1,99 миллиона евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.