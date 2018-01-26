РИАМО - 26 янв. Мужчина пытался украсть из зоомагазина две банки корма для собак три пакетика корма для кошек, а также сумку-переноску, но его задержали, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Днем 24 января гражданин, находясь в магазине, расположенном в Москве на улице Плющиха, пытался украсть со стеллажей данного магазина товары для животных, а именно: две банки корма для собак; три пакетика корма для кошек и одну сумку-переноску для кошек и собак, однако его задержали работники магазина», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что горе-грабителя задержали полицейские и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».