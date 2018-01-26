РИАМО - 26 янв. В Москве проводится проверка по факту обнаружения в поселении Десеновское тела человека с раной на шее, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Москва, поселение Десеновское, СНТ «Юпитер».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в частном доме по указанному адресу с надрезом на шее в области трахеи обнаружен труп человека», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.