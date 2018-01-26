РИАМО - 26 янв. Дело бывшего заместителя начальника отдела управления «Б» ГУЭБиПК МВД России Александра Соболя и его подчиненного передали в суд, их обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела управления «Б» ГУЭБиПК МВД России Александра Соболя и его подчиненного – оперуполномоченного по особо важным делам Сергея Абрамова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, Соболь и Абрамов через посредника передали 5 миллионов рублей из планируемых к передаче 1,2 миллиона долларов США двум жителям столичного региона за совершение ими мошенничества. Впоследствии обвиняемые документировали их действия, осуществили задержание и предоставили в органы внутренних дел материалы оперативно-разыскной деятельности для незаконного привлечения их к уголовной ответственности.

Противоправные действия Соболь и Абрамов совершили с целью увеличения показателей своей работы по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, обеспечения возможности дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста.

В результате невиновные содержались под стражей более двух лет. В дальнейшем уголовное дело в отношении этих лиц было прекращено за отсутствием состава преступления. За время содержания под стражей потерпевшие лишились работы, источника дохода, а один из них получил инвалидность. В настоящее время потерпевшие предъявили обвиняемым иски в размере 70 миллионов рублей.

Ранее по выделенному уголовному делу был осужден к реальному лишению свободы посредник обвиняемых.