РИАМО - 26 янв. Проверку проводят в Москве по факту обнаружения человеческого скелета в техпомещении под Донбасским путепроводом, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По адресу: Варшавское шоссе, дом 50, в техническом помещении под Донбасским путепроводом обнаружен человеческий скелет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.

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