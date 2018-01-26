РИАМО - 26 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали и отменили более 30 рейсов утром в пятницу, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержан всего один рейс. В «Домодедове» девять рейсов задерживаются, еще 13 отменили. В аэропорту «Шереметьево» было задержано всего восемь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в пятницу местами пройдет слабый снег, температура воздуха опустится до минус 7 градусов.