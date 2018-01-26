РИАМО – 26 янв. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Южной Америке, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января 2016 года по декабрь 2017 года в семи странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершился летальным исходом», - говорится в сообщении.

С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции.

Ведомство порекомендовало учитывать эту информацию во время поездок.