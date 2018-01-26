РИАМО - 26 янв. Москвичи до конца первого квартала получат около 600 новых автобусов, а также современные метропоезда «Москва» и трамваи «Витязь-М», сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

«До конца марта на маршруты наземного транспорта выйдут 588 автобусов и около 20 трамваев. Кроме того, новыми составами пополнится подвижной состав в метро: на Таганско-Краснопресненской линии запустят еще восемь поездов «Москва», - отмечается в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в московском метро запустят 64 новых вагона «Москва» - это восемь составов из запланированных в 2018 году.

«33-й автопарк «Мосгортранса» пополнится 50 автобусами средней вместимости, 313-й — большой и 225-й — особо большой (вместимости - ред.). Транспорт полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован двигателями «Евро-5», системами климат-контроля и ГЛОНАСС», - сказал Ликсутов.

По его словам, новый транспорт произведен в России и отвечает современным требованиям безопасности, надежности и экологичности.

Также в этом году на маршруты Москвы выйдут 100 трамваев «Витязь-М», 20 из них появятся уже в марте. Трамваи оборудованы системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами. Транспорт адаптируют для маломобильных пассажиров: в вагонах будет низкий пол, откидные аппарели и места для инвалидных колясок. Все трамваи нового поколения работают без турникетов. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые есть у всех дверей.

В Москве появятся большие трамваи без турникетов>>