РИАМО - 26 янв. Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла на МКАД, после столкновения одна из машин загорелась, сообщил РИАМО в пятницу представитель столичного управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась информация, что два легковых автомобиля столкнулись на МКАД в районе Бесединского шоссе, в результате аварии одна из машин загорелась.

«На 21-м километре МКАД было столкновение двух транспортных средств, после чего одно из них загорелось», - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь был потушен самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.

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