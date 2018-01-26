РИАМО - 26 янв. Зоны для занятий мото- и велокроссом, а также автомобильным спортом появятся в столичном районе Печатники, новая площадка для занятий техническими видами спорта займет более 28 гектаров, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Печатники на юго-востоке Москвы обустроят зоны для занятий мото- и велокроссом, а также автомобильным спортом. На территории площадью более 28 гектаров появятся огороженные трассы для картинга, дрифта (техника прохождения поворотов на автомобиле), мото- и велокросса. Там откроют два пункта проката спортивного оборудования с туалетными комнатами, раздевалками и душевыми, а в административном здании — медпункт», - говорится в сообщении.

Новую зону для занятий техническими видами спорта обустроят между Проектируемыми проездом №4386 и левым берегом Москвы-реки. Концепцию благоустройства площадки с автодромом и трассами под открытым небом представили местным жителям в управе района Печатники. Среди предложений, которые выдвинули москвичи в ходе слушаний, были обустройство туалетных комнат и увеличение количества парковочных мест.

В Печатниках планируется построить четыре закольцованных трассы, самая протяженная из них - 1,9 тысячи метров - предназначена для дрифта. Для езды на картах (гоночных микролитражных автомобилях без кузова) обустроят 750-метровую трассу. Автодромы покроют асфальтом.

Любители мотоциклетных кроссов получат полуторакилометровый трек, а велосипедисты — 350-метровый. Для таких трасс используют грунтовое покрытие с естественными препятствиями: канавами, крутыми подъемами и спусками, а также песочными насыпями. Также планируется разместить зрительские трибуны для проведения соревнований. Кроме того, в спортзоне оборудуют велодорожку протяженностью 1,2 километра с асфальтовым покрытием.

Вокруг спортивных трасс высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и засеют газоны. Для того, чтобы спортсменам было удобно приезжать на занятия на автомобиле из других районов Москвы, организуют две парковки на более чем 600 мест. Освещать трассы и прогулочные зоны будут современные светильники с энергосберегающими лампами.

В Печатниках также благоустроят набережную длиной в 750 метров, создадут прогулочную зону вдоль берега реки и высадят свыше 500 крупномерных деревьев и 1,5 тысячи кустарников. Работы предполагается завершить осенью 2018 года.