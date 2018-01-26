РИАМО - 26 янв. Автомобиль упал с эстакады на Третьем транспортном кольце в Москве, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель столичного управления ГИБДД.

По его словам, в 2:30 ночи, двигаясь по Третьему транспортному кольцу (ТТК), водитель Honda CR-V не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел через ограждение и выпал на набережную Тараса Шевченко.

«В ДТП пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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