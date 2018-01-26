РИАМО - 26 янв. Информация, опубликованная в СМИ, о впервые признанном в России однополом браке между мужчинами является недостоверной, сообщается на сайте центра предоставления государственных услуг «Мои документы».

«В связи с выходом новости «В России впервые признали однополый брак между мужчинами» на сайте телеканала «Дождь» ГБУ МФЦ города Москвы официально выступает с опровержением: центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака», - говорится в сообщении.

Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется.

В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной.