РИАМО - 26 янв. Более 200 тысяч человек уже скачали мобильное приложение «Помощник Москвы», которое позволяет следить за порядком на дорогах города, сообщается на сайте мэра столицы.

«Количество пользователей «Помощника Москвы» продолжает увеличиваться. Сегодня более 200 тысяч человек скачали приложение и помогают следить за порядком. Благодаря их гражданской позиции движение на дорогах столицы становится более безопасным», - говорится в сообщении.

При этом приложение зафиксировало 240 тысяч нарушений правил парковки под запрещающими знаками и на газонах за 2017 год.

Сервис планируют дополнить функцией сообщения о нарушениях на парковках для инвалидов. Пользователи приложения смогут сфотографировать машину на стоянке для инвалидов, а департамент транспорта проверит наличие автомобиля в специальном реестре. Если машины авто не окажется в реестре, то водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Бесплатное приложение «Помощник Москвы» доступно в магазинах App Store и Google Play с 2015 года. Чтобы им пользоваться, нужно иметь учетную запись на портале mos.ru. Пользователю достаточно загрузить фотографию, на которой зафиксировано нарушение. После этого информация о нарушителе отправляется в МАДИ или в «Администратор московского парковочного пространства» для вынесения постановления. Достоверность материалов строго проверяется. За фальсификацию пользователю блокируют доступ к сервису со всех его устройств.