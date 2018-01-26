РИАМО - 26 янв. Специалисты зафиксировали на территории Подмосковья более 20 пожаров за прошедшие сутки, к их тушению привлекались более 200 человек, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров - 23. Спасено два человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 203 человека, 58 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом спасено девять человек.

Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.