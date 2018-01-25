РИАМО - 25 янв. По итогам анализа поступления акцизных платежей от реализованной алкогольной продукции за 12 месяцев 2017 года в Московской области они составили около 23 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

В Московской области наметилась явная позитивная динамика — рост числа новых лицензиатов - предприятий, впервые получивших лицензию на розничную торговлю алкоголем, а также рост поступлений по акцизам на алкогольную продукцию. Положительная динамика – это бесспорный результат системной работы в первую очередь единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и проекта #алкоконтроль.

«В 2017 году, по данным Федерального казначейства по Московской области, на 4,2 миллиарда рублей выросли поступления по акцизам на алкогольную продукцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 22,9 миллиарда рублей, что составило 123% к показателям 2016 года», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

За счет проведенных мероприятий, направленных на легализацию торговли спиртосодержащей продукцией, произошло вытеснение нелегальной продукции с рынка, и вследствие увеличения объемов реализации подакцизной продукции увеличились производство и рост поступлений по акцизам (55% к показателям 2016 года).

Кроме того, Посаженников отдельно отметил, что рост объемов реализации алкогольной продукции связан с подключением объектов розничной торговли к ЕГАИС. Он напомнил, что с 1 июля 2016 года все магазины, расположенные в городских округах и городских поселениях, обязаны предоставлять данные по розничной продаже алкогольной продукции конечному потребителю и выдавать специальные чеки на алкоголь с QR-кодами, с помощью которых покупатель может проверить подлинность алкоголя.

«Также мы непрерывно ведем мониторинги #алкоконтроль, которые нацелены на выявление и пресечение фактов нелегальной продажи алкоголя, в том числе, в рамках этих рейдов наши общественники проверяют, подключен ли данный объект розничной торговли к ЕГАИС. В случае выявления нарушений – встает вопрос об отзыве лицензий, на продавцов и владельцев торговых объектов накладывается штраф, продукция изымается. Таким образом, предпринимателям уже просто невыгодно реализовывать контрафактный алкоголь, гораздо рациональней с финансовой точки зрения производить закупки у проверенных производителей и работать только в рамках системы ЕГАИС», - добавил Посаженников.