РИАМО - 25 янв. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства завода по производству кормов для собак и кошек в деревне Шелепино Дмитровского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте проводится проверка по извещению об окончании строительства. После устранения замечаний будет выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев.

В рамках первого этапа строительства возведено здание цеха по производству консервированных кормов, административно-бытовой корпус, складские помещения сырья и готовой продукции, инженерные коммуникации, контрольно-пропускной пункт. Общая площадь объекта составляет 10,4 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории разместилось парковочное пространство, тротуары, места для отдыха. Заказчиком объекта является ООО «Петкорм». Финансирование - средства инвестора. Плановый ввод объекта в эксплуатацию — в марте 2018 года. Завершение работ второго этапа запланировано на четвертый квартал 2019 года.