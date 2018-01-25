РИАМО - 25 янв. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства паркинга в 28 микрорайоне Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект рассчитан на 1112 машино-мест, площадь шестиэтажного паркинга с эксплуатируемой кровлей составляет более 32 тысяч квадратных метров. Финансирование - средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «ФЛИНКБАУ». Проверка по извещению об окончании строительства завершится 26 января 2018 года.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.