РИАМО - 25 янв. Финансирование обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) в Московской области в 2017 году было увеличено более чем на 50% по сравнению с 2016 годом, на конец 2017 года задолженность по выплате компенсаций составила 205 миллионов рублей, сообщается на сайте Мособлдумы.

В четверг в ходе заседания Мособлдумы управляющий Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрий Рябов рассказал о деятельности организации в 2017 году.

«В 2017 году рост финансирования на обеспечение техническими средствами реабилитации, по отношению к 2016 году, составил 51%. Это позволило выдать на 54% больше ТСР и компенсировать за самостоятельное приобретение больше на 96%. Экономия по результатам торгов позволила повысить эффективность использования средств федерального бюджета», - говорится в сообщении.

Обеспечение ТСР в 2017 году составило: 1,835 миллиарда рублей, 12 миллионов изделий.

Значительный объем финансирования ежегодно расходуется на погашение задолженности прошлых периодов. В 2017 году доля расходов на финансирование текущих заявок достигла максимального значения — 72% от общего объема финансирования. На конец 2017 года задолженность по выплате компенсаций составила 205 миллионов рублей.

Как отметил Рябов, ежегодный рост количества получателей ТСР держится на уровне 25-30%. Предположительно рост числа получателей связан с постановкой на учет в Московскую область жителей других регионов.

В 2017 году Мособлдума приняла закон, согласно которому граждане с ограниченными возможностями здоровья, помимо гарантированных средств реабилитации, которыми они обеспечиваются через Фонд социального страхования, смогут получать ТСР из дополнительного перечня за счет средств областного бюджета. Областной перечень ТСР формирует правительство Московской области. На эти цели предусмотрено 25 миллионов рублей на год.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, жители часто обращаются к депутатам по вопросам обеспечения ТСР.

«В течение прошлого года ко мне поступали вопросы от жителей, связанные с протезированием. Ко мне на прием приходили два человека и жаловались на то, что никак не могут получить полагающийся им протез, искали решение проблемы через суд. Наша обязанность — решать эти вопросы», - отметил Брынцалов.

Он также подчеркнул, что необходимо, чтобы эта система выходила на новый уровень.

«Положительные изменения есть, но есть и проблемы разного порядка. Я поручаю провести совместно с профильным комитетом Мособлдумы выездное мероприятие по данной теме», – добавил Брынцалов.