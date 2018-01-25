РИАМО - 25 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) предлагает своим подписчикам в соцсетях принять участие в конкурсе и выиграть пригласительные билеты на одну из крупнейших международных выставок кошек «Кэтсбург - 2018», которая пройдет 3-4 марта в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

Подписчикам сообщества «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте», которые решат участвовать в конкурсе, нужно будет сделать фотографии со своим котами и загрузить их в конкурсный альбом группы. Работы принимаются до 13 февраля включительно.

Редакция определит шестерых победителей 14 февраля. Авторов самых ярких, необычных и креативных кадров наградят пригласительными билетами (по два в одни руки) на выставку «Кэтсбург» и подарками от генерального спонсора выставки ТМ Ever Clean.

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.