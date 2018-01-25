РИАМО – 25 янв. Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что 169 спортсменов включили в заявку от российской сборной на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Федеральное агентство новостей.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка OAR (спортсмены-олимпийцы из России) для участия в Олимпиаде. 169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», — сказал Поздняков.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, спортсменам, попавшим в заявку, необходимо решить самостоятельно, поедут ли они на Олимпийские игры или нет.

Вероятнее всего, в Южную Корею сборная поедет в полном составе.

Как утверждает Поздняков, на данный момент ни один из спортсменов, попавших в список, не отказался от планов принять участие в соревнованиях. В ходе консультаций со спортивными федерациями было принято решение, что включенные в заявку спортсмены не будут заменять места тех, кто не получил приглашения от МОК.

Ранее МОК запретил российским спортсменам выходить с флагами своей страны в связи с допинговым скандалом. Они смогут выступать только в статусе атлетов из России. Некоторые общественные и политические деятели России предлагали бойкотировать Игры, однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет ничего блокировать, и, если спортсмены хотят принять участие в соревнованиях, им никто не будет чинить препятствий.

Зимние Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.