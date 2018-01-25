РИАМО – 25 янв. Показ фильма «Смерть Сталина», у которого министерство культуры РФ ранее отозвало прокатное удостоверение, состоялся в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается на сайте газеты «Ведомости».

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя. В России его собиралась показывать кинокомпания «Вольга», но 23 января министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что прокатное удостоверение на «Смерть Сталина» будет отозвано – такое удостоверение действует как разрешение на показ фильма в кинотеатрах.

«В 16:55 в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начался показ фильма «Смерть Сталина» <…>. Зал заполнен примерно на две трети, зрители раскупили билеты на «Смерть Сталина» в этом кинотеатре на ближайшие дни, следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля», - говорится в сообщении.

Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было. Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в «Пионере», ни рядом с ним. Представитель кинотеатра отказался от комментариев.

«Пионер» принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Также он владеет объединенной сетью кинотеатров, работающих под брендами «Синема парк» и «Формула кино». Эти кинотеатры «Смерть Сталина» показывать не стали. Показывают ли этот фильм какие-либо еще кинотеатры в России, неизвестно. Из расписания сетей «Киномакс» и «Синема стар» этот фильм убран.

Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50 -100 тысяч рублей, следует из КоАП РФ. Повторное нарушение такого типа влечет штраф в 100 -200 тысяч рублей или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.

Министерство культуры РФ сообщило, что проверит информацию СМИ о факте показа кинофильма без прокатного удостоверения и «в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении».