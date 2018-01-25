РИАМО – 25 янв. Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин отметил, что члены КПРФ заявлениями об исключении отказавшихся поддерживать кандидата в президенты РФ Павла Грудинина фактически дискредитируют партию, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Ранее ряд СМИ сообщал, что второй секретарь Московского областного отделения компартии Константин Черемисов рассказал, что членов КПРФ, которые отказались поддержать выдвижение предпринимателя Павла Грудинина на пост президента РФ, могут исключить из партии.

«Это просто возмутительно. Но, к сожалению, для КПРФ исключение всех несогласных стало уже обычной практикой, которую партия давно взяла в обиход. Причем это всегда происходит в канун выборов. Мы все прекрасно помним, как 50 тысяч коммунистов были исключены из партии за то, что не согласны с тем, что (лидер КПРФ – ред.) Геннадий Зюганов протащил в депутаты Госдумы несколько десятков олигархов», — сказал Сурайкин.

Он рассказал, что ранее в Татарстане к «Коммунистам России» присоединилось 24 райкома КПРФ в полном составе, а этим летом в Осетии из-за несогласия с политикой парламентской компартии ряды «Коммунистов России» пополнили шесть районных комитетов КПРФ.

«Нетерпимость КПРФ — это полная дискредитация коммунистического движения, потому что олигарх не может быть кандидатом от компартии», — заключил Сурайкин.

Зампред ЦК партии «Коммунисты России» и политолог Сергей Малинкович назвал решение КПРФ исключать несогласных с выдвижением Грудинина очень «опасной и печальной тенденцией».

«Вы знаете, еще со времен Владимира Ильича Ленина повелось так, что человек имеет право высказать свое мнение и оценить своего товарища по партии. Этот пункт есть как в нашем уставе, так и в уставе КПРФ. Например, если я не ошибаюсь, в нашей партии два человека голосовали против выдвижения Сурайкина. Эти люди как были, так и есть в составе руководящих органов, они там и останутся в будущем. Они подчинились решению съезда, но это естественно», — рассуждает Малинкович.

При этом он также обратил внимание на то, что все, кто хоть в чем-то был не согласен с Зюгановым, исключались из КПРФ.

«Это и Шандыбин (Василий – ред.), и Селезнев Геннадий Николаевич. Половина руководства нашей партии была исключена в свое время из КПРФ», — продолжил Малинкович.

Он напомнил, что КПРФ, по сути, выдвинула в кандидаты на пост главы государства классового врага трудящихся. И естественно, что с этим будет не согласна большая часть членов партии.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.