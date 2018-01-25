РИАМО - 25 янв. Тело человека обнаружили под трамвайным мостом в Нагорном районе столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Факт обнаружения трупа подтверждаем», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на теле зафиксировано ножевое ранение.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в СМИ появилась информация, что люди обнаружили труп в районе дома 56 на Варшавском шоссе под трамвайным мостом.