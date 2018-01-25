РИАМО - 25 янв. Пассажиры общественного транспорта Подмосковья, которые пользуются картами «Стрелка», получают существенные скидки при оплате поездок, в частности, ими пользуются студенты и школьники, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Второй год в Московской области успешно реализуется разработанная комитетом по ценам и тарифам Московской области модель для держателей карт «Стрелка», дающая им существенные преимущества на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. В 2017 году введена процентная скидка взамен рублевой, что дало двойной эффект: «чем дальше едешь – тем меньше платишь», «чем чаще ездишь – тем меньше платишь», — говорится в сообщении.

Принятое тарифное решение учитывает социальную значимость перевозок, обусловленную во многом ежедневной маятниковой миграцией населения между Москвой и Подмосковьем, совершающего поездки на работу и с работы.

Для пассажиров, которые используют электронные средства платежа с транспортным приложением «Стрелка», начиная с 11-ой поездки скидка составляет 7% от начального тарифа, равного 32,92 рубля, с 21-ой – 14%, с 31-ой – 21%, с 41-ой – 28% и с 51-ой и далее 35% от начального тарифа, и стоимость проезда окажется равна 21,4 рубля.

Существенные скидки остались для студентов и школьников. По единой транспортной карте учащихся с первой по тридцать пятую поездку в месяц тариф составит 16,46 рубля, а, начиная с тридцать шестой поездки, – 33 копейки. По единой транспортной карте «льготная» одна поездка обойдется в 16,46 рубля.

«Обеспечение доступности качественных транспортных услуг для населения – одна из основных задач правительства», – прокомментировала председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

Стоимость проезда, оплаченного за наличный расчет, с 1 января 2018 года составляет 48 рублей.

Как напоминается в сообщении, увеличение тарифов в общественном транспорте не превысило 4% – текущего индекса роста потребительских цен, прогнозируемого Минэкономразвития России на 2018 год. Необходимо отметить, что за последние четыре года это наименьший рост тарифа.