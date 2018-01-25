РИАМО - 25 янв. В Подмосковье намерены увеличить объемы производства молока до 750 тысяч тонн в 2018 году, в 2017 году было произведено 644 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин представил молочную отрасль Подмосковья на бизнес-форуме «Производство и переработка молока: стратегия, анализ, технологии, безопасность, качество». Форум прошел в четверг в Международной промышленной академии в Москве.

«Сегодня молочная отрасль является ведущей в агропромышленном комплексе Подмосковья и выполняет важную задачу по обеспечению населения области, столицы и других регионов России продукцией первой необходимости. Отрадно, что мы являемся лидерами в этой области, ассортимент наших молочных продуктов постоянно расширяется, повышается их качество и тем самым растет конкурентоспособность на рынке», — сказал Разин.

Он также отметил, что в 2015 году было произведено 631,1 тысяча тонн молока, в 2016 году – 629 тысяч тонн, в 2017 году – 644 тысячи тонн. В этом году, по словам министра, планируется увеличить производство до 750 тысяч тонн.

«Экспорт молока и молочной продукции предприятий Подмосковья составил 10,7 тысячи тонн в 2017 году. <…> При этом регион нацелен производить 1 миллион тонн молока к 2020 году», - подчеркнул Разин.

Министр уточнил, что молочная промышленность области представлена 70 крупными, средними и малыми предприятиями различной формы собственности, в том числе 21 предприятие – это молочные заводы и цеха по производству молочной продукции при сельскохозяйственных организациях.

«Кроме того, на территории ГУП МО «Агрокомплекс «Яхромский» планируется создание сырного кластера с объемом производства 12,5 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций резидентов составит 2 миллиарда рублей. Из бюджета Московской области на 2018 год объем инвестиций в строительство коммуникаций составит 292 миллиона рублей. Планируется, что создание сырного кластера позволит обеспечить 500 новых рабочих мест», - уточнил Разин.

Глава Минсельхозпрода Московской области назвал тенденцией последних лет создание сельхозпредприятиями собственных производственных мощностей. Это, по словам министра, помогает сохранить маржинальность.

Также министр в своем выступлении на форуме особо выделил господдержку отрасли и подчеркнул, что на поддержку молочной отрасли в Московской области в текущем году выделено 1,5 миллиарда рублей.